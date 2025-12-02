< sekcia Regióny
Prehliadku expozície v Kammerhofe spestrí interaktívna vianočná hra
Ľudia vďaka hre zistia napríklad, čo je to ošliador, koľko gombíkov má banícka uniforma či aký je rozdiel medzi baníckou a hutníckou zástavou. Úspešní riešitelia získajú symbolickú odmenu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 2. decembra (TASR) - Prehliadku expozície v banskoštiavnickom Kammerhofe spestrí v nasledujúcich týždňoch interaktívna vianočná hra Banícky rok Jozefa Lackoviča. Prostredníctvom nej sa návštevníci ponoria do histórie baníctva cez veselé a autentické obrazy insitného maliara Jozefa Lackoviča.
Múzejná pedagogička zo Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici a zároveň autorka hry Eva Hurtišová priblížila, že hra je súčasťou vstupného do expozície, a to od 3. decembra do 31. januára budúceho roka. Vhodná je pre deti od ôsmich rokov, mladšie sú vítané s pomocou rodičov.
V expozícii je už podľa jej slov aktuálne inštalovaných 12 obrazov Jozefa Lackoviča, ktoré predstavujú cyklus baníckeho roka. Návštevníci dostanú pri vstupe hrací plán s úlohami, ktoré s obrazmi súvisia. Vďaka hre napríklad zistia, čo je to ošliador, koľko gombíkov má banícka uniforma či aký je rozdiel medzi baníckou a hutníckou zástavou. Úspešní riešitelia získajú symbolickú odmenu.
Slovenské banské múzeum v týchto dňoch vydalo aj limitovaný nástenný kalendár na rok 2026 zostavený zo spomínaných 12 obrazov. Záujemcovia si ho môžu zakúpiť v expozíciách múzea za symbolickú cenu. Hurtišová dodala, že hru, kalendár a aj výstavu pripravilo múzeum pri príležitosti okrúhleho 20. ročníka Štjavnyckého vjanočného jarmoku, ktorý sa bude konať 12. a 13. decembra.
