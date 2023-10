Prehliadky Bojnického zámku poukážu na symboliku tmy a svetla

Bojnice 30. októbra (TASR) - Netradičný pohľad na symboliku tmy a svetla prostredníctvom mýtov, symbolov a alegórií ponúknu prehliadky Bojnického zámku po zotmení, ktoré pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v pondelok a utorok (31. 10.). Počas jesenných prázdnin pripravilo pre svojich návštevníkov i ďalší program. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.



"Takmer hodinová špeciálna prehliadka Svetlo - noc povedie z hradnej priekopy cez Francúzsky park a hrobku do priestorov Stredného hradu," načrtla Gordíková.



Jednotlivé zastavenia prehliadkovej trasy podľa nej oboznámia návštevníkov Bojnického zámku s najstaršou archeologickou minulosťou hradného kopca, históriou sezónnych sviatkov, ako aj symbolikou ukrytou v zbierkových predmetoch múzea. Vstupy naplánovalo múzeum v čase od 17.00 do 19.00 h. Prehliadky sa budú začínať netradične v priekope Bojnického zámku.



"Do konca októbra si môžu návštevníci prezrieť dva prehliadkové okruhy - sprevádzaný Pálffyho okruh a nesprevádzaný Huňadyho okruh. Od novembra ich nahradí Prehliadka zámku a jaskyne, ktorá predstaví to najlepšie z oboch prehliadkových okruhov," priblížil Gordíková.



V stredu 1. novembra budú môcť návštevníci Bojníc podľa nej využiť bezplatný vstup na prehliadku Bojnického zámku.



SNM-Múzeum Bojnice je v októbri pre verejnosť otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 15.00 h, v novembri to bude od stredy do nedele od 10.00 do 15.00 h.