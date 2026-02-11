< sekcia Regióny
Prehliadky Bojnického zámku priblížia lásku v mytologickej podobe
Prehliadky sa budú konať od 10.00 do 15.00 h.
Autor TASR
Bojnice 11. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice pripravilo na sobotu (14. 2.) špeciálne prehliadky. Návštevníci sa počas nich zoznámia s láskou v jej mytologickej, symbolickej i tajomnej podobe. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.
„Zámok sa 14. februára zahalí do romantickej atmosféry, návštevníkov v komnatách privítajú bohyne lásky a manželstva - Venuša a Juno,“ načrtlo múzeum.
Návštevníci podľa neho spoznajú, čo o láske hovorí mytológia, osud zapísaný vo hviezdach aj starodávne elixíry vášne. „Páry sa môžu tešiť na certifikáty vernosti, ktorými, ako každý rok, budú môcť symbolicky spečatiť svoju lásku,“ dodalo.
Prehliadky sa budú konať od 10.00 do 15.00 h.
„Zámok sa 14. februára zahalí do romantickej atmosféry, návštevníkov v komnatách privítajú bohyne lásky a manželstva - Venuša a Juno,“ načrtlo múzeum.
Návštevníci podľa neho spoznajú, čo o láske hovorí mytológia, osud zapísaný vo hviezdach aj starodávne elixíry vášne. „Páry sa môžu tešiť na certifikáty vernosti, ktorými, ako každý rok, budú môcť symbolicky spečatiť svoju lásku,“ dodalo.
Prehliadky sa budú konať od 10.00 do 15.00 h.