VIDEO A FOTO: Piešťany vo svojich uliciach ponúkajú podľa do histórie

Piešťany 23. novembra (TASR) – V predvianočnom období do 18. decembra sa počas sobôt budú môcť návštevníci Piešťan, ale i domáci zoznámiť originálnou formou s históriou kúpeľného mesta. Zážitkové prehliadky dostali názov Piešťany podľa Wintera a dávajú možnosť nazrieť, ako mesto v uplynulom storočí kreovala a vnímala rodina Winterovcov, ktorá je spojená so zlatou érou kúpeľov, no nielen ich.Za projektom stojí Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavského kraja. Ponúka prehliadky po siedmich najdôležitejších miestach, ktoré vybudoval zakladateľ kúpeľov Ľudovít Winter - Kolonádový most, hotel Thermia Palace, kúpalisko Eva, socha Barlolámača a ďalšie. Začínať budú vždy na Kolonádovom moste pri Winterovej sediacej soche na lavičke, o ktorej postavenie sa zaslúžilo občianske združenie (OZ) Pro Winter.uviedol na premiére prehliadky v utorok primátor Piešťan Peter Jančovič.Záujemcovia absolvujú potulku so slúchadlami na ušiach, v ktorých im bude znieť pôvodná audiohra v podaní hercov trnavského Divadla Jána Palárika. Scenár dramaturgičky Lucie Mihálovej podľa spomienok Ľudovíta Wintera zrežíroval a hudbu skomponoval Juraj Bielik. Na stanovištiach sluchový vnem doplnia hrané scénky v podaní hercov Divadla na TrakOch z Trakovíc a Univerzitného ochotníckeho divadla THE.ART.RE.Postaviť produkt cestovného ruchu na životnom príbehu významnej osobnosti je aj podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča dobrou a odvážnou myšlienkou.uviedol Viskupič.Vstupenky sú k dispozícii na webe krajzazitkov.sk