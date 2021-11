Prejazd cez Podsúľovú na Gemeri je po rokoch opäť bez obmedzení

Gemerská Poloma 7. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruoval cestu z Gemerskej Polomy do Hnilca, ktorá sa zosunula počas povodní v roku 2014. Vodiči tak po rokoch prejdú cez Podsúľovú bez dočasných dopravných obmedzení, informoval o tom Úrad KSK.



Ukončila sa tak posledná etapa rekonštrukcie cesty II/533 poškodená po povodniach. Cestu výrazne poškodili aj preťažené vozidlá, ktoré úsekom prechádzajú. Rekonštrukciou prešiel v minulosti most v obci Hnilec a pri potoku v smere na Podsúľovú bol zriadený nový priepust. Opravy zavŕšila sanácia zosuvu v Podsúľovej.



„Z dôvodu zosunutej časti cesty museli vodiči niekoľko rokov pri jazde týmto úsekom dodržiavať obmedzenia, rýchlosť jazdy bola znížená a premávka bola zúžená do jedného jazdného pruhu. V rámci rekonštrukcie bolo potrebné stabilizovať najmä svah, ktorý sa v dôsledku silných dažďov v minulosti zosunul a vymyl podložie cesty. Okrem toho boli zosilnené aj krajnice a samotné teleso cesty,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Komunikácia je tak podľa neho opäť bezpečná a osobná doprava prejde úsekom bez obmedzení.



Súčasťou sanácie zosuvu bolo aj osadenie nových zvodidiel v dĺžke viac než 100 metrov a na rekonštruovanom úseku položili nový asfaltobetónový koberec. Pre vozidlá nad 3,5 tony bude naďalej platiť zákaz prejazdu, využívať môžu trasu po ceste prvej triedy cez Dobšinský kopec.



KSK v tomto roku opravil na Gemeri viac ako 15 kilometrov ciest. Finančne najnákladnejšou bola práve rekonštrukcia zosuvu v Podsúľovej, ktorá si z rozpočtu vyžiadala viac ako 200.000 eur. Okrem toho prešla opravou aj cesta v intraviláne obce Drnava či nadväzujúci úsek z Drnavy v smere na Bôrku. Kraj rekonštruoval aj cesty vedúce do turisticky vyhľadávaných lokalít, ako úsek medzi Ochtinou a Rochovcami či z Krásnohorskej Dlhej Lúky do Lipovníka.