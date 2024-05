Prejazd pre cyklistov cez hať Drahovce chcú obnoviť do dvoch týždňov

Piešťany 23. mája (TASR) - Do dvoch kalendárnych týždňov by mal byť obnovený prejazd pre cyklistov cez hať Drahovce. Zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), Trnavského samosprávneho kraja a mesta Piešťany sa dohodli na funkčných riešeniach, ktoré by mali byť zrealizované v krátkom čase a ktoré by mali smerovať k zachovaniu bezpečnosti cyklistov, informoval SVP. Až do realizácie opatrení zostáva hať uzavretá.



Cyklotrasa cez hať Drahovce a jej manipulačnú lávku je uzavretá od 13. mája. Hovorca SVP Marián Bocák potvrdil, že dôvodom jej uzavretia boli štyri vážne úrazy cyklistov počas predchádzajúceho víkendu, keď musela byť privolaná rýchla zdravotná pomoc. "Počet úrazov na cyklotrase len za posledný mesiac prevýšil štatistiku celých sezón minulých rokov," skonštatovali vodohospodári.



Hať Drahovce je miestom, ktoré spája chodníky vedené po oboch brehoch Sĺňavy. Chodníky spolu s mostami v Piešťanoch a haťou Drahovce vyvárajú tzv. kolokruh Sĺňava, ktorý slúži na športové vyžitie cyklistov, korčuliarov aj peších turistov. Existenciu kolokruhu umožnila dohoda medzi SVP, mestom Piešťany a zaangažovanými občianskymi združeniami. SVP vo vyhradených hodinách umožnil prechod cez hať aj pre verejnosť.