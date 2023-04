Prekládka pre električku v Petržalke si vyžiada opäť isté obmedzenia

Bratislava 20. apríla (TASR) - Prekládka plynovodu v rámci výstavby električkovej trate v bratislavskej Petržalke si počas najbližšieho víkendu (22. - 23. 4.) vyžiada dočasné dopravné obmedzenia na časti Kutlíkovej ulice. Ide o úsek od križovatky s Jantárovou cestou a Pajštúnskou ulicou po križovatku so Starohájskou ulicou. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Kutlíkova ulica bude v úseku dočasne uzatvorená. Obchádzková trasa povedie cez Jiráskovu, Romanovu, Osuského a Starohájsku ulicu," približuje bratislavský magistrát.



Úsek bude uzatvorený od soboty od 7.00 h do nedele do 21.00 h. Denná i nočná premávka mestskej hromadnej dopravy (MHD) bude v úseku prekládky plynovodu premávať po oceľových platniach, takže bude bez obmedzení. Prejazd bude umožnený aj dopravnej obsluhe.



Romanova ulica bude prístupná v celej dĺžke, avšak pri Technopole nebude umožnené odbočenie na Kutlíkovu ulicu, ale len obrat späť k Domu kultúry Zrkadlový háj.