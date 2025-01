Prekládka železničnej trate na Liptove zásadne odľahčí dopravu

Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Prekládka železničnej trate medzi Paludzou a Liptovským Hrádkom podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča prinesie zásadné odľahčenie dopravy, nový obchvat, rozvoj mesta na severnej strane a v okolí Liptovskej Mary či zlepšenie kvality životného prostredia. TASR o tom v stredu informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



Železničná trať, ktorá prechádza Liptovským Mikulášom, je súčasťou európskeho koridoru. "Modernizácia má zabezpečiť, aby spĺňala medzinárodné kritériá, medzi ktoré patrí napríklad vyššia rýchlosť vlakov. Po novej trase, ktorá povedie popri diaľnici D1, budú môcť jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. To v súčasnosti nie je možné, pretože trať pri Liptovskej Mare je príliš kľukatá," vysvetlil liptovskomikulášsky primátor.



Pôvodná trať v úseku sa skráti približne o jeden a pol kilometra, cesta vlakom potrvá o štyri minúty menej. Nová trať bude bez priecestí a jej súčasťou bude 630-metrový tunel Paludza, 39 nových a zrekonštruovaných mostov a protihlukové steny s dĺžkou takmer šesť kilometrov. Na tú pôvodnú sa koľaje napoja v Liptovskom Hrádku.



Vďaka prekládke železničnej trate budú cez Liptovský Mikuláš viesť tri cestné ťahy, čo zásadne odľahčí dopravu. Popri novej trati postavia železnice novú cestu smerom z Demänovej do Okoličného, ďalšia komunikácia bude viesť po telese terajšej železnice smerom do Liptovského Hrádku a z pôvodnej cesty I/18 sa stane mestský bulvár, pretože autá budú môcť využívať spomínané dve komunikácie - z juhu a zo severu. "Veľkým pozitívom je, že kamióny a nákladné autá už nebudú prechádzať centrom, ale z diaľnice budú odklonené na novú cestu pri železnici, po ktorej sa dostanú do priemyselnej zóny v Okoličnom," podotkol Blcháč.



Novú železničnú stanicu s podchodom postavia železnice v blízkosti dnešného poľnohospodárskeho družstva. Pribudne parkovisko s vyše 100 miestami a počíta sa aj s plochou pre autobusové nástupište.



Projekt prinesie aj zlepšenie životného prostredia, či už z pohľadu emisií, alebo migrovania zveri. "Obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti súčasnej trate, zbaví hluku, no zároveň neprinesie zvýšenú hlučnosť obyvateľom v okolí novej trasy, pretože vďaka dnešným technológiám sú novopostavené železničné trate tiché," upozornil primátor. Prekládka umožní aj rozvoj mesta na severnej strane a na východnom brehu Liptovskej Mary, kde mesto plánuje zriadiť mestskú pláž.