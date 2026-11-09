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PREKROČIL RÝCHLOSŤ O 53 KM/H: Zadržali mu vodičský preukaz
Polícia zastavila 44-ročného vodiča na ceste v predpoludňajších hodinách.
Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Policajti odhalili v obci Lietava v okrese Žilina vodiča, ktorý prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 53 kilometrov za hodinu (km/h). Za uvedený priestupok mu zadržali vodičský preukaz. Žilinská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Polícia zastavila 44-ročného vodiča na ceste v predpoludňajších hodinách. „V úseku, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, jazdil rýchlosťou až 103 km/h,“ priblížila polícia.
Doplnila, že s vodičom policajti spísali správu o priestupku, zadržali mu vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali. „Vodičovi bude za tento priestupok v správnom konaní uložená pokuta vo výške od 800 do 1300 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov,“ dodala polícia.
Polícia zastavila 44-ročného vodiča na ceste v predpoludňajších hodinách. „V úseku, kde je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h, jazdil rýchlosťou až 103 km/h,“ priblížila polícia.
Doplnila, že s vodičom policajti spísali správu o priestupku, zadržali mu vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali. „Vodičovi bude za tento priestupok v správnom konaní uložená pokuta vo výške od 800 do 1300 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov,“ dodala polícia.