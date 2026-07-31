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CESTNÝ PIRÁT: Prekročil rýchlosť o 68 km/h, dostal pokutu 800 eur

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Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Polícia zastavila 27-ročného vodiča osobného vozidla, ktorý podľa merania prechádzal obcou rýchlosťou 118 km/h.

Autor TASR
Vrbové 31. júla (TASR) - Policajti odhalili vo štvrtok (30. 7.) popoludní vo Vrbovom v okrese Piešťany vodiča, ktorý v obci prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 68 kilometrov za hodinu (km/h). Za priestupok dostal pokutu vo výške 800 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia zastavila 27-ročného vodiča osobného vozidla, ktorý podľa merania prechádzal obcou rýchlosťou 118 km/h, pričom maximálna povolená rýchlosť bola 50 km/h. Vodičovi uložila pokutu, ktorú na mieste nezaplatil.

V tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby dodržiavali najvyššiu dovolenú rýchlosť a nepodceňovali riziká spojené s rýchlou jazdou. „Vysoká rýchlosť výrazne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dopravných nehôd aj závažnosť ich následkov,“ doplnila.


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