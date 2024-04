Prekrytie ľadovej plochy umožní rozvoj hokejových klubov v Strážskom

Strážske 12. apríla (TASR) - Mesto Strážske a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) podpísali memorandum o spolupráci. Ako pre TASR uviedol primátor Strážskeho Patrik Magdoško, spolupráca sa zameriava na projekt zastrešenia existujúcej ľadovej plochy. To by malo výrazne predĺžiť hokejovú sezónu a umožniť rozvoj amatérskeho hokeja a mládežníckych aktivít v meste aj v regióne.



Primátor tiež uviedol, že sa tým zlepšia aj podmienky pre verejné korčuľovanie a umožní to založenie amatérskej hokejovej ligy a mládežníckeho mužstva. "Chceme, aby ľadová plocha bola využívaná čo najdlhšie počas roka a aby sme tu mohli hostiť amatérske aj mládežnícke zápasy," uviedol.



O korčuľovanie na verejnom klzisku je v meste výrazný záujem, podľa predsedu hokejového oddielu v Strážskom Martina Terebessyho je jeho činnosť obmedzená približne na osem týždňov. "Prekrytie klziska by zabezpečilo lepšie podmienky pre konanie zápasov bez ohľadu na počasie. Vďaka zastrešeniu by sme mohli organizovať pravidelné tréningy a zápasy aj počas nepriaznivého počasia, čo by zvýšilo záujem verejnosti aj mladej generácie o hokej," povedal.



"V Strážskom je iniciatíva rozvíjať hokej a my jej samozrejme budeme pomáhať. Verím, že to bude príkladom aj pre ďalšie mestá, kde hokejová infraštruktúra ešte nie je, ale mohla by byť," vyjadril sa prezident SZĽH Miroslav Šatan.



Zastrešenie ľadovej plochy by mohlo podľa primátora byť hotové o niekoľko rokov. Časový rámec závisí od získania finančných prostriedkov, ktoré by podľa zamýšľaného projektu mali byť okolo jedného milióna eur.