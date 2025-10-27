Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREKVAPENIE: Kriminalisti zadržali dvojicu pri zbere úrody

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa polície muži pestovali rastliny od apríla do októbra tohto roku v lesnom poraste.

Autor TASR
Dunajov 27. októbra (TASR) - Žilinskí krajskí kriminalisti objasnili prípad drogovej činnosti, kedy v obci Dunajov (okres Čadca) priamo pri zbere zadržali dvojicu mužov neoprávnene pestujúcich rastliny obsahujúce omamné a psychotropné látky. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa polície muži pestovali rastliny od apríla do októbra tohto roku v lesnom poraste. „Policajti ich zadržali priamo pri zbere rastlín. Vykonaním procesných úkonov bolo zároveň zistené, že na povale rodinného domu majú prechovávať zelenú sušinu rastliny rodu Cannabis,“ uviedla polícia.

Čadčiansky policajný vyšetrovateľ vzniesol obom mužom obvinenie pre prečin neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo psychotropnú látku a pre zločin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.
