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PREKVAPENIE V STUDNI: Ukrývala strely zo sovietskeho tanku T-34
Vyslobodzovanie munície komplikovali stiesnené priestory studne.
Autor TASR
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Žemberovce 7. júla (TASR) - Počas čistenia studne v areáli bývalej kúrie v obci Žemberovce v okrese Levice bola nájdená vojnová munícia. Na mieste zasahovali pyrotechnici z pohotovostného policajného útvaru v Nitre, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas sanačných prác v studni boli nájdené dva kusy 85-milimetrových protipancierových striel sovietskej výroby. Pochádzajú z obdobia druhej svetovej vojny a boli používané v tanku T-34.
Vyslobodzovanie munície komplikovali stiesnené priestory studne. Nebolo možné použiť vysokovýkonný magnet, pretože munícia je vyrobená z nemagnetizujúceho kovu.
Policajti následne dôsledne prepátrali studňu, ako aj priľahlé okolie s negatívnym výsledkom. Muníciu na bezpečnom mieste zneškodnili.
Počas sanačných prác v studni boli nájdené dva kusy 85-milimetrových protipancierových striel sovietskej výroby. Pochádzajú z obdobia druhej svetovej vojny a boli používané v tanku T-34.
Vyslobodzovanie munície komplikovali stiesnené priestory studne. Nebolo možné použiť vysokovýkonný magnet, pretože munícia je vyrobená z nemagnetizujúceho kovu.
Policajti následne dôsledne prepátrali studňu, ako aj priľahlé okolie s negatívnym výsledkom. Muníciu na bezpečnom mieste zneškodnili.