Preložka pre električku v Petržalke si vyžiada opäť obmedzenia

Bratislava 15. mája (TASR) - Preložka kanalizácie v rámci výstavby novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia na Pajštúnskej a Brančskej ulici. Práce budú realizované v dvoch etapách a potrvať by mali minimálne do konca júna. Hlavné mesto i mestská časť o tom informujú na sociálnej sieti.



Počas prvej etapy, ktorá potrvá do nedele (19. 5.), búrajú a betónujú stredový deliaci pás na Pajštúnskej ulici. Doprava v smere k Technopolu tak bude presmerovaná do pravého jazdného pruhu, doprava v opačnom smere, teda od petržalského miestneho úradu, obmedzená nebude.



Počas druhej etapy, ktorá sa začne v pondelok (20. 5.), bude doprava v smere k Technopolu odklonená cez už vybetónovaný stredový deliaci pás do protismeru. Vchod na Brančskú ulicu bude zároveň uzavretý. Práce majú trvať do 30. júna.



Mestská i miestna samospráva v tejto súvislosti žiadajú o rešpektovanie pravidiel cestnej premávky i prenosných značení, ako aj chodcov.