Premávka električiek na Južné mesto je prerušená

Na električkovej trati v bratislavskej Petržalke sa uskutočňujú v dvoch fázach technicko-bezpečnostné skúšky. V Bratislave, 14. apríla 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

V Petržalke došlo v nedeľu k nehode v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj.

Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Premávka električiek na Južné mesto je prerušená. Električky linky 3 premávajú skrátenou trasou Komisárky - Farského a späť. Dôvodom je nehoda pri Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na webe.

Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne v úseku Farského - Južné mesto. Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ priblížil.

V Petržalke došlo v nedeľu k nehode v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj. Tá si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou.
