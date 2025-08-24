< sekcia Regióny
Premávka električiek na Južné mesto je prerušená
V Petržalke došlo v nedeľu k nehode v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Premávka električiek na Južné mesto je prerušená. Električky linky 3 premávajú skrátenou trasou Komisárky - Farského a späť. Dôvodom je nehoda pri Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na webe.
„Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne v úseku Farského - Južné mesto. Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ priblížil.
V Petržalke došlo v nedeľu k nehode v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj. Tá si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou.
„Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne v úseku Farského - Južné mesto. Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ priblížil.
V Petržalke došlo v nedeľu k nehode v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj. Tá si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou.