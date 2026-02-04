Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Regióny

Premávka liniek 4 a 9 je na bratislavskom Trnavskom mýte obnovená

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Premávka električiek bola odklonená pre nevoľnosť cestujúceho v električke.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 4. februára (TASR) - Premávka električkových liniek 4 a 9 je na Trnavskom mýte v Bratislave obnovená. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na svojom webe.

Premávka električiek bola odklonená pre nevoľnosť cestujúceho v električke.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí