Premávka liniek 4 a 9 je na bratislavskom Trnavskom mýte obnovená
Premávka električiek bola odklonená pre nevoľnosť cestujúceho v električke.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. februára (TASR) - Premávka električkových liniek 4 a 9 je na Trnavskom mýte v Bratislave obnovená. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na svojom webe.
