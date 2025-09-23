< sekcia Regióny
Premávka MHD je na Kramároch pre dopravné nehody obmedzená
Bratislavský dopravný podnik deklaroval, že situáciu rieši.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Na bratislavských Kramároch je premávka mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre dopravné nehody v utorok ráno obmedzená. Hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár pre TASR uviedol, že spoje na mieste meškajú približne 40 minút. Hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči TASR informoval, že sa na Kramároch v utorok ráno stali dve dopravné nehody.
„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli dnes krátko po 08.00 h privolaní na Vlársku ulicu v mestskej časti Nové Mesto, kde bola ohlásená dopravná nehoda jedného osobného motorového vozidla, ktoré narazilo do budovy,“ uviedol Koči.
Ako hovorca doplnil, v čase príjazdu hasičov na miesto bola vodička osobného auta v opatere záchranárov. Hasiči na mieste vykonali protipožiarne opatrenia a vozidlo zabezpečili proti pohybu.
Koči pre TASR dodal, že okrem spomenutej dopravnej nehody bola na Stromovej ulici v utorok ráno nahlásená aj ďalšia kolízia. Zrazilo sa tam osobné auto s trolejbusom. „Zasahujúci hasiči si po príjazde prevzali do opatery vodičku osobného automobilu a na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia,“ uviedol hovorca s tým, že pri príchode hasičov sa v trolejbuse už nikto nenachádzal. Vystúpilo z neho približne 40 cestujúcich.
Bratislavský dopravný podnik deklaroval, že situáciu rieši. „DPB na dotknuté linky nasadil záložné vozidlá, aby zabezpečil aspoň čiastočné vykrytie vozidiel zadržaných a uviaznutých v zápche,“ uviedol pre TASR Vozár.
