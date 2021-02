Premávka MHD vo Zvolene bude od pondelka bez obmedzení

Zvolen 6. februára (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) vo Zvolene bude od pondelka (8. 2.) jazdiť podľa cestovného poriadku bez obmedzení. Znamená to, že všetky spoje budú premávať ako počas školského roka. Informuje o tom Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen na svojej internetovej stránke.



Podľa avizovaných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od pondelka (8. 2.) opäť otvárajú materské školy, prvé ročníky základných škôl, špeciálne školy, základné umelecké školy pre individuálnu výučbu a končiace ročníky stredných škôl i odborných učilíšť. "V súvislosti s opatreniami, ktoré boli prijaté na základe vývoja situácie okolo ochorenia COVID-19 na Slovensku, ako i na základe nariadenia objednávateľa, bude od nového týždňa platiť režim bez obmedzení," vysvetľuje doprava s tým, že tento režim premávky MHD bude platiť do odvolania. Cestovať v autobuse však bude možné iba s použitím ochranného rúška, šatky alebo inej vhodnej alternatívy.



Od pondelka mení SAD Zvolen aj cestovné poriadky prímestských autobusových liniek. Dôvody sú rovnaké ako pri zmene odchodu autobusov zvolenskej MHD. Prímestská autobusová doprava SAD Zvolen bude premávať v rozšírenom prázdninovom režime, rovnako ako tomu bolo vlani v novembri. Pribudnú teda ranné a popoludňajšie spoje zabezpečujúce dopravu detí do škôl. Aktuálne cestovné poriadky budú dostupné na webe dopravcu.