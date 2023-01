Premávka na moste v Hlohovci sa riadi dočasným dopravným značením

Hlohovec 10. januára (TASR) – V súvislosti so znovuotvorením mosta v Hlohovci pre dopravu upozorňuje Trnavský samosprávny kraj, že most je uvedený do predčasného užívania a premávka na ňom je riadená dočasným dopravným značením. Uvádza to na sociálnej sieti.



Osobné motorové vozidlá sa vrátili na most už v pondelok (9. 1.) v podvečer, od utorka začali tadiaľ premávať aj autobusy prímestskej dopravy. Komplexná rekonštrukcia mosta bude pokračovať aj naďalej, avšak bez ďalších výrazných dopravných obmedzení.



Most bol pre havarijný stav zatvorený od jari 2022.