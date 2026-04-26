< sekcia Regióny
Premávka na Rázusovom nábreží v Bratislave je už obnovená
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Premávka na Rázusovom nábreží v Bratislave je už obnovená. Polícia však na mieste nálezu neznámeho predmetu v blízkosti Mosta SNP naďalej vykonáva potrebné úkony zamerané na ochranu života a zdravia občanov. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ďalšie informácie polícia poskytne, len čo to situácia umožní.
