Premávka na Ulici J. G. Tajovského v Trnave bude opäť obojsmerná
Autor TASR
Trnava 17. decembra (TASR) - Premávka na Ulici J. G. Tajovského bude od štvrtka 18. decembra približne od 15.00 h opäť obojsmerná. Pôvodná obojsmerná premávka bola dočasne nahradená jednosmernou z dôvodu rekonštrukcie uličného priestoru a implementácie prvkov udržateľnej mobility. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.
„Dokončovacie úpravy (zemné práce, drobné stavebné úpravy, dopravné značenie) budú nateraz pozastavené a opätovne budú spustené po Novom roku. Vodorovné dopravné značenie bude realizované za vhodných klimatických podmienok,“ priblížila.
Ako doplnila, vďaka projektu rekonštrukcie uličného priestoru v tejto lokalite pribudli na ulici po oboch stranách cesty ochranné pruhy pre cyklistov, obnovou prešli aj parkoviská, chodník a pribudlo nové verejné osvetlenie.
Zároveň sa vo štvrtok popoludní zruší dočasná zastávka J. G. Tajovského A v blízkosti bytového domu na adrese Čajkovského 1. „Od uvedeného termínu bude linkami Mestského busu obsluhovaná pôvodná zastávka J. G. Tajovského A, ktorá bola zrekonštruovaná,“ doplnila. Obchádzka po Ulici Lomonosovova a dočasná zastávka J. G. Tajovského B v blízkosti základnej školy zatiaľ zostávajú v platnosti.
