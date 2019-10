Premávka na vjazdoch do Bratislavy je spomalená, tvoria sa kolóny

Bratislava 25. októbra (TASR) - Doprava na vjazdoch do Bratislavy je spomalená, vodiči smerujúci do centra musia rátať s 10 až 20-minútovým zdržaním v kolónach. Informuje o tom Zelená vlna RTVS i Stellacentrum - centrum dopravných informácií.



"Kolóna sa vytvára v Bratislave na diaľničnom úseku D1 pred Prístavným mostom v smere zo Senca, zdržanie je 10 minút," konkretizuje Zelená vlna RTVS. Približne 15 minút sa podľa Stellacentra zdržia vodiči prichádzajúci do hlavného mesta z opačnej strany, po diaľnici D2, kolóny sa vytvárajú za Stupavou.



"Na ulici Svornosti a na Popradskej ulici, rovnako tak na Hradskej ulici v smere od Vrakune do centra je zdržanie 20 minút," uvádza ďalej Stellacentrum.



Rovnako 20-minútové spomalenie v kolóne čaká na tých, ktorí smerujú do Bratislavy cez Dunajskú Lužnú. Z Čiernej Vody a z Vajnôr hlási Stellacentrum 10 a z Ivanky pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy 15-minútové zdržanie.