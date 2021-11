Premávka niektorých liniek MHD v Bratislave je pre počasie obmedzená

Bratislava 30. novembra (TARS) - V Bratislave je z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prerušená premávka liniek 44 (203) a 47 (207) na Palisádach a Mudroňovej obojsmerne. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojom webe.



Premávka linky 44 je skrátená do trasy Koliba - Hodžovo námestie. Linka 47 je odklonená medzi zastávkami Hodžovo námestie a Lovinského obojsmerne cez zastávky Pod stanicou, Sokolská, Hroboňova a Depo Hroboňova.



"Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme," doplnil dopravný podnik s tým, že obmedzenie by malo potrvať približne do 18.30 h.