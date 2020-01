Na D1 smerom do Bratislavy sa tvoria kolóny, dôvodom je nehoda

Bratislava 14. januára (TASR) – Z dôvodu dopravnej nehody je diaľnica D1 v smere do Bratislavy prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Tvoria sa rozsiahle kolóny. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.



V pondelok (13.1.) krátko pred polnocou došlo k dopravnej nehode úžitkového vozidla a dvoch kamiónov, ktoré následne zišli do priekopy. Pri dopravnej nehode sa podľa polície nikto nezranil. "Doposiaľ sa však kamióny nepodarilo z priekopy vytiahnuť. Na mieste sa nachádzajú vozidlá odťahovej služby, ktoré sa snažia vozidlá vytiahnuť," priblížila polícia.



Diaľnica je v súčasnosti prejazdná v jednom jazdnom pruhu. "Policajti v súčasnosti pracujú na tom, aby bola diaľnica prejazdná v dvoch jazdných pruhoch a pracovníci odťahovej služby pracovali na odtiahnutí kamiónov mimo času dopravnej špičky," poznamenala polícia. Zároveň v tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby sa uvedenému úseku dopoludnia vyhli. Dopravu v uvedenom úseku riadia dopravní policajti.



Premávka v Bratislave a na príjazdových komunikáciách je spomalená



So zdržaním desať až 50 minút musia v utorok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Podľa Zelenej vlny RTVS si vodiči postoja v kolóne v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy, kde je zdržanie približne 50 minút.



So zdržaním do 30 minút musia vodiči počítať v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy. Dvadsaťminútové zdržanie je nahlásené medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, ale aj na D1 pred vjazdom do hlavného mesta, pred Prístavným mostom v smere od Senca.



Zdržanie do 15 minút hlásia vodiči v Bratislave na Ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej a na Račianskej ulici.



Kolóny a zdržanie desať minút hlásia vodiči na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy a v smere z Čiernej Vody a Vajnôr do hlavného mesta.



Vodiči v Bratislave a v okolí by si mali dať pozor na mrznúce mrholenie. Na viacerých miestach sa tvorí poľadovica, informuje Zelená vlna RTVS.