Premávka za tunelom Horelica je už obojsmerne spustená
Diaľničiari začali koncom júna s výmenou 11 mostných záverov na dvoch mostoch.
Autor TASR
Čadca 8. augusta (TASR) - Premávka za tunelom Horelica je už obojsmerne spustená. Na dvoch kysuckých mostoch v posledný júnový víkend Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s prácami na výmene mostných záverov. Vyžiadalo si to čiastočnú uzáveru diaľnice D3 a cesty I/11A z Čadce do Žiliny. Ako TASR informovala mediálna komunikácia NDS, najrozsiahlejšie práce sa už podarilo dokončiť, preto je možné od piatka prejsť úsekom obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch.
Diaľničiari začali koncom júna s výmenou 11 mostných záverov na dvoch mostoch. Menili sa na nich pôvodné mostné závery za nové gumokovové, upravovali sa rímsy a položila sa nová hydroizolácia a nová vozovka popri mostných záveroch.
„Práce, ktoré si vyžadovali väčší zásah do komfortu dopravy, sme urobili v zrýchlenom režime. Vďaka tomu je už spustená doprava obojsmerne popri pracovisku v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Práce však naďalej pokračujú,“ spresnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
