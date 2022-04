Premávku čiastočne vynovenej lanovky na Kamzík obnovia v máji

Bratislava 26. apríla (TASR) – Čiastočne obnovená sedačková lanovka premávajúca medzi Železnou studničkou a Kamzíkom v bratislavskom Novom Meste by mala byť verejnosti opäť prístupná začiatkom mája. Otvorenie jej letnej sezóny je naplánované na 5. mája. Pre TASR to uviedol Ján Borčin z miestneho úradu. Po letných prázdninách by mala rekonštrukcia lanovky pokračovať.



"Veľkú časť prác a zmien, ktoré prinášajú na lanovku a jej stanice viac bezpečia a komfortu, sme už ukončili. Lanovku preto pripravujeme na spustenie letnej sezóny," priblížil Borčin s tým, že lanovka zároveň tento rok oslávi svoje 50. výročie.



Na hornej stanici bola v rámci rekonštrukčných prác urobená kompletná hydroizolácia nástupišťa, prístupovej i výstupovej lávky, položený bol tiež nový asfalt. Pribudla nová pokladňa, betónové schodisko či výstupný chodník. Vymenené sú tiež elektroinštalácie i zábradlia. Na dolnej stanici boli nahradené staré prístupové a výstupové lávky novými z oceľovej konštrukcie. Mestská časť tiež zaizolovala strechu, rozšírila nástupište pre cyklistov a osadila nové zábradlie.



"Po skončení letných prázdnin bude rekonštrukcia, ktorá prinesie ďalšie skvalitnenie, pokračovať. Hornú stanicu čaká oprava strechy, vymaľuje sa celá stanica, ale dokončia sa aj ďalšie plánované práce na objekte," doplnil Borčin.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún.



Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.