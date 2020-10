Premávku električiek do Dúbravky spustia v priebehu pondelka

Bratislava 26. októbra (TASR) – Do bratislavských mestských častí Karlova Ves a Dúbravka začnú v priebehu pondelka premávať električky po zrekonštruovanej trati. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti deklaruje, že po technickej stránke spusteniu električiek už nič nebráni, čaká však na posledné povolenie. To by mal mať dopravca k dispozícii dopoludnia.



Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizovalo ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia pribudli bezbariérové zástavky, mobiliár či elektronické tabule, zásadnou zmenou je tiež vybudovanie dvoch prestupných uzlov Molecova a Damborského.



V rámci obnovenej električkovej dopravy na Karlovesko-dúbravskej radiále budú môcť cestujúci rátať s vyššou frekvenciou spojov a vyššou prepravnou kapacitou. Linky 4 a 9 na tejto trati budú mať intervaly štyri minúty v rannej špičke, päť minút v ostatných obdobiach dňa, sedem až osem minút cez víkend. V pracovných dňoch budú všetky električky veľkokapacitné.