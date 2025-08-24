Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premávku električiek na Južné mesto obnovili

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Doprava bola obnovená o 17.45 h.

Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Električky už premávajú na Južné mesto. Doprava bola obnovená o 17.45 h. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.

V nedeľu krátko po 13.30 h popoludní došlo v blízkosti električkovej zastávky Zrkadlový háj k nehode električky s cyklistom, ktorý električke náhle vošiel do jazdnej dráhy. V dôsledku toho bola v danom úseku obojsmerne prerušená premávka linky 3 a obsluhu na úseku Farského - Južné mesto zabezpečovali náhradné autobusy linky X3,“ priblížil.

Nedeľňajšia nehoda si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
