Premávku električiek na Južné mesto obnovili
Doprava bola obnovená o 17.45 h.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Električky už premávajú na Južné mesto. Doprava bola obnovená o 17.45 h. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.
„V nedeľu krátko po 13.30 h popoludní došlo v blízkosti električkovej zastávky Zrkadlový háj k nehode električky s cyklistom, ktorý električke náhle vošiel do jazdnej dráhy. V dôsledku toho bola v danom úseku obojsmerne prerušená premávka linky 3 a obsluhu na úseku Farského - Južné mesto zabezpečovali náhradné autobusy linky X3,“ priblížil.
Nedeľňajšia nehoda si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
