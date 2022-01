Premávku električiek v Bratislave na Račianskej obojsmerne prerušili

Bratislava 29. januára (TASR) - Z dôvodu prekážky na trati na Račianskej ulici v Bratislave je aktuálne obojsmerne prerušená premávka električky, linky číslo tri. Dopravné obmedzenie by malo trvať do 20.00 h. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.



Linka číslo tri premávajúca z Jungmannovej je od zastávky Blumentál odklonená cez Vazovovú a Krížnu späť do Petržalky. Z Komisárok premáva po skrátenej trase po Depo Krasňany a späť na Komisárky.



"V úseku Depo Krasňany - Račianska - Blumentál použite linku X3," odporúča dopravný podnik.