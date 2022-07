Premávku na D1 v smere zo Senca do Bratislavy komplikujú nehody

Bratislava 19. júla (TASR) - Premávku na D1 v smere zo Senca do Bratislavy komplikujú v utorok ráno nehody. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Hovoria o zdržaní zhruba 20 minút.



Podľa Zelenej vlny sa na kilometri 14,5 D1 v tomto smere zrazili dve autá, ktoré blokujú pravý pruh. "V spomalenej premávke za nimi sa na 15. kilometri zrazili ďalšie dve autá, blokujú ľavý pruh. V kolóne stratíte asi 20 minút," píše.



Stella centrum upozorňuje aj na ďalšie zdržania v okolí hlavného mesta. Na D2 v úseku Stupava - Lamač hlási zdržanie do desiatich minút, medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji až do 20 minút.