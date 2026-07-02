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Premávku na moste Apollo v Bratislave v smere do Petržalky uzavreli

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Na snímke pohľad na Most Apollo. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave informujú, že premávka bude v smere do Petržalky uzavretá na nevyhnutne potrebný čas.

Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Premávka na moste Apollo v Bratislave v smere do mestskej časti Petržalka je dočasne uzavretá. Dôvodom je uvoľnenie portálu na moste, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave informujú, že premávka bude v smere do Petržalky uzavretá na nevyhnutne potrebný čas.

Vodičov polícia zároveň vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a na prejazd využili alternatívne trasy a aby sa riadili pokynmi hliadok Policajného zboru.
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