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Premávku na moste Apollo v Bratislave v smere do Petržalky uzavreli
Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave informujú, že premávka bude v smere do Petržalky uzavretá na nevyhnutne potrebný čas.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Premávka na moste Apollo v Bratislave v smere do mestskej časti Petržalka je dočasne uzavretá. Dôvodom je uvoľnenie portálu na moste, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave informujú, že premávka bude v smere do Petržalky uzavretá na nevyhnutne potrebný čas.
Vodičov polícia zároveň vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a na prejazd využili alternatívne trasy a aby sa riadili pokynmi hliadok Policajného zboru.
Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave informujú, že premávka bude v smere do Petržalky uzavretá na nevyhnutne potrebný čas.
Vodičov polícia zároveň vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a na prejazd využili alternatívne trasy a aby sa riadili pokynmi hliadok Policajného zboru.