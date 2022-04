RÁTAJTE SO ZDRŽANÍM: Premávku pri Bratislave komplikujú nehody

Bratislava 28. apríla (TASR) - V smere do Bratislavy na diaľnici D1 pri Triblavine sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Vodiči môžu v tomto smere rátať so zdržaním 45 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste je možné zdržanie 30 minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS na svojom webe.



Na vjazde do Bratislavy po D1 v smere do Senca sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Zdržanie v kolóne môže trvať 45 minút.



Na starej Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy sa vodiči v kolóne zdržia asi 30 minút.