Premávku v Bratislave a okolí komplikujú v pondelok ráno kolóny

Bratislava 11. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v pondelok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda. Informovali o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehoda je hlásená na starej Seneckej ceste pri Zlatých Pieskoch smerom do centra mesta, vodiči sa zdržia krátko. Tiež je nehoda v Rovinke smerom do Bratislavy, blokovaný je jeden pruh a hlásené zdržanie je na desať minút.



Pre kolóny na diaľnici D2 v Mlynskej doline Národná diaľničná spoločnosť znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. Zároveň je hlásené zdržanie do 15 minút na diaľnici D2 zo smeru Lozorno - Stupava - Lamač.



Vodiči si tiež postoja do 30 minút na diaľnici D1 v smere Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Do desať minút si počkajú na Račianskej ulici v smere do centra hlavného mesta.



Rovnako 15-minútové kolóny sú aj v smere Dunajská Lužná - Rovinka, Malinovo - Most pri Bratislave a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.