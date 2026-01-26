Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Regióny

Premávku v Bratislave obmedzujú v pondelok ráno kolóny

.
Na snímke zápcha na Šancovej ulici spôsobená realizáciou bezbariérových úprav peších trás v Bratislave v utorok 29. júla 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Desať minút navyše budú potrebovať aj na nábreží pred mostom SNP v smere z Karlovej Vsi.

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Premávku v Bratislave obmedzujú v pondelok ráno na viacerých frekventovaných ťahoch kolóny. Vodiči si počkajú na viacerých výjazdoch na diaľnicu D1 aj 20 minút. Podobne je to aj v meste. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna Slovenského rozhlasu.

Pri výjazde na obchvat z Gagarinovej blokuje pravý pruh odstavený kamión. Podľa Zelenej vlny sa tvoria kolóny a vodiči sa zdržia 20 minút. Podobne dlho si postoja aj na úseku diaľnice D1 medzi Zlatými Pieskami a Prístavným mostom smerom do Petržalky.

Na 20-minútové kolóny sa treba podľa dopravného servisu pripraviť aj v meste. Vodiči si postoja na Šancovej a Trnavskej smerom na Pražskú. Desať minút navyše budú potrebovať aj na nábreží pred mostom SNP v smere z Karlovej Vsi.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov