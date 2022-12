Premávku v Bratislave zabezpečuje počas Štedrého dňa skoro 600 vodičov

Bratislava 24. decembra (TASR) - Premávku mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave zabezpečuje počas Štedrého dňa takmer 600 vodičov, a to v 174 autobusoch, 54 trolejbusoch a 48 električkách. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava Martin Chlebovec. V zálohe majú pripravených aj desať vozidiel pre prípad neočakávaných udalostí.



"Z pohľadu časov premávky je fungovanie MHD počas Štedrého dňa mimoriadne. Denné linky v sobotu postupne ukončia premávku po 17.00 h, následne od 18.00 h začnú premávať nočné linky, a to do polnoci v intervale 30 minút, po polnoci podľa riadnych cestovných poriadkov," priblížil Chlebovec. Doplnil, že linka 69 bude premávať len do 14.00 h.



Vodičov MHD, ktorí zabezpečujú premávku počas Štedrého dňa, pozdravila v sobotu prvá námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová spolu s predsedom predstavenstva DPB Martinom Rybanským. Spoločne im poďakovali za celoročnú službu a zároveň im zaželali pokojné a pohodové Vianoce.



Okrem vodičov sú v službe DPB aj technickí pracovníci, pracovníci dopravného dispečingu a trakčných sietí.