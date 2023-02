Premena gymnázia v Revúcej na kultúrne centrum napreduje

Revúca 18. februára (TASR) - Projekt interaktívneho múzea, ktoré vznikne v budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, napreduje. V národnej kultúrnej pamiatke a priľahlom areáli sa postupne končia búracie práce a odstraňovanie nadbytočných stavebných prvkov. Pre TASR to uviedol riaditeľ kultúrno-vzdelávacej inštitúcie Litterra Jozef Balužinský.



"Od začatia stavby došlo k výraznému posunu. Podarilo sa nám vybrať všetky podlahy, odstrániť suť a nánosy. Celý podlahový systém bol súčasťou problému vlhnutia muriva. Došlo k deinštalácii sietí, rozvodov a stavebných prvkov, ktoré boli nadbytočné alebo sekundárne. Spravila sa príprava na inštaláciu výťahu, ktorý bude prepájať všetky tri podlažia," vymenoval Balužinský. Vykopať a zabetónovať sa podarilo aj základy pre prístavbu, ktorá prepojí hlavnú budovu niekdajšieho gymnázia s ďalším objektom v areáli.



Premena Prvého slovenského gymnázia v Revúcej na novú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu odštartovala vlani v októbri, návrh projektu vzišiel z architektonicko-dizajnérskej súťaže. Práce by podľa riaditeľa Litterry mohli dokončené do konca tohto roka.



"Súbežne s touto stavbou riešime mobiliár a expozičné časti, ktoré by mali byť vyrábané a dodávané tak, aby sme pri dokončení stavby mohli všetky veci nainštalovať a umiestniť," uviedol Balužinský. Ako dodal, okrem toho sa už teraz venujú aj organizácii rôznych kultúrnych podujatí.



V areáli Prvého slovenského gymnázia vznikne pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja interaktívna expozícia zameraná na propagáciu slova a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti literatúry, divadelníctva, kozmonautiky a mineralógie. Súčasťou revitalizovaných priestorov bude aj zázemie pre ľudí z kreatívneho priemyslu. Projekt je financovaný z úverových zdrojov vo výške 2.400.000 eur a okrem novej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie prinesie do Revúcej aj vznik pracovných miest.



"Našim cieľom je mať na začiatku 12 alebo 13 ľudí v priamom pracovnom pomere. Následne, podľa potrieb na sezóny alebo pri väčších akciách, by sme chceli vytvárať čiastočné pracovné úväzky pre ďalších ľudí," skonštatoval Balužinský s tým, že v Litterre aktuálne pôsobia traja zamestnanci.