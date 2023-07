Premena železničného mosta v Trenčíne bude o dva milióny drahšia

Trenčín 9. júla (TASR) - Predpokladaná hodnota rekonštrukcie starého železničného mosta v Trenčíne na unikátny Fiesta most bude drahšia o viac ako dva milióny eur. Rozhodli o tom na júnovom zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, ktorí zmenili uznesenie o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie z februára tohto roka.



Pôvodnú sumu 10,106 milióna eur zvýšili poslanci uznesením na 12,458 milióna eur. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 92 percent krytých nenávratným finančným príspevkom a osem percent z rozpočtu mesta.



Podľa vedúceho útvaru investícií trenčianskej radnice Jána Korieneka je dôvodom zvýšenia zreálnenie nákladov na zriadenie staveniska a ostatných nákladov súvisiacich so špecifickým, na Slovensku ojedinelým charakterom stavby. Vedľajšie rozpočtové náklady je potrebné vyčísliť položkovou metódou, kde budú už zohľadnené a zahrnuté konkrétne opatrenia potrebné pri realizácii zložitej stavby.



Ako povedal primátor Trenčína Richard Rybníček, vedenie mesta sa zaväzuje, že v budúcnosti už nedôjde k prípadnému ďalšiemu zvýšeniu predpokladanej hodnoty zákazky rekonštrukcie starého železničného mosta.



Starý železničný most v Trenčíne sa má do roku 2026 zmeniť na unikátny pobytový most spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou Zámostie. Radnica most zrekonštruuje z eurofondov naviazaných na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Jeho súčasťou bude cyklochodník a po dokončení pripojení mosta na hrádze bude okrem pešieho prepojenia oboch brehov Váhu spájať aj dve významné nadregionálne cyklotrasy.



Z mosta sa stane nový verejný priestor na relax, šport, kultúrne a komunitné podujatia. Jeho súčasťou bude po dokončení päť objektov s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom, letným kinom či priestorom na kultúrne podujatia.



Most je dlhý 240 metrov z toho polovica ide nad pevninou, po jeho sprístupnení získa mesto pod mostom prírodný park. Na alúviu pod mostom, ktoré je momentálne hluchým priestorom, majú vzniknúť malé ihrisko, pieskovisko, cyklostojany, mobiliár, lavice a bufet.