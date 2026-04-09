Premenlivý apríl priniesol nižšie koncentrácie peľu v ovzduší
Autor TASR
Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Z dôvodu premenlivého aprílového počasia sa uplynulé dni niesli v znamení nižších koncentrácií peľu v ovzduší. Pár teplejších dní však spôsobilo rýchly nástup peľovej sezóny brezy. Konštatovala to Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.
Monitorovacie stanice v Žiline a Trnave zachytili vysoké denné koncentrácie peľu brezy. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline a v Banskej Bystrici.
„Najvýznamnejším a najsilnejším alergénom najbližších dní bude breza. Jej peľ dosiahne vysoké denné koncentrácie na celom území Slovenska. Vzhľadom na predpovede počasia možno naďalej očakávať kolísavé hodnoty denných koncentrácií peľu v ovzduší, ktoré sa budú v jednotlivých regiónoch líšiť. Oteplenie prinesie celkový nárast denných koncentrácií peľu a ďalšie rozširovanie jeho druhového spektra,“ zhodnotila Rendlová.
V ovzduší sa podľa nej bude vyskytovať ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, jaseňa, hrabu, topoľa, vŕby, javora, duba, buka, smrekovca a postupne i ďalších ihličnanov. Predpokladá sa nárast denných koncentrácií aj u spór húb (plesní).
