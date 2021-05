Premiér E. Heger navštívi Rudno nad Hronom, kde došlo k povodni

Prečítajte si aj: Rudno nad Hronom zaplavila voda, hasiči hlásia jednu obeť

Bratislava 18. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) v utorok navštívi obec Rudno nad Hronom, v ktorej došlo k pretrhnutiu nádrže. TASR o tom informoval Úrad vlády (ÚV) SR.Podľa ÚV SR sa predseda vlády oboznámi s povodňovou situáciou. Situácia v obci si vyžiadala aj ľudský život.Ako TASR informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), hasiči pokračovali aj v noci v odčerpávaní vody zo zatopených pivníc, priestorov a ulíc. Na mieste zasahovalo 23 príslušníkov HaZZ z Pliešoviec, Novej Bane, Banskej Bystrice, zo Žiaru nad Hronom, Zvolena a zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom s 11 kusmi techniky a 48 členov dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z Brehov, Hrabičova, Župkova, Banského Studenca, Banskej Štiavnice, Svätého Antona, Prochote, Štefultova, Piteľovej, Hodruše-Hámrov, Hliníka nad Hronom a Novej Bane s 13 kusmi techniky.Na situáciu sa prišiel pozrieť aj prezident HaZZ Pavol Mikulášek.V obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica, kde došlo k pretrhnutiu nádrže a následnej povodni, bolo zanedbané hradenie bystrín. Prehrádzka, ktorá sa pretrhla, mala zrejme chybu v konštrukcii či údržbe. Na mimoriadnom výjazde v obci to uviedol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO).Prehrádzka mala podľa Mičovského viac ako desať rokov a manipulačný poriadok k nej nebol zrejme dodržaný.poznamenal. Povodie má 1200 hektárov a všetky potoky smerujú na prehrádzku, ktorá bola pretrhnutá. Agrorezort kontaktoval hydrometeorológov, ktorí potvrdili, že na jeden meter štvorcový spadlo 35 milimetrov zrážok, čo je 450.000 kubíkov vody.skonštatoval Mičovský.Minister tvrdí, že lesníci majú v tomto prípade čisté svedomie, pretože analýza a evidencia ukázali, že v okolí vyrúbali len dvojpercentnú plochu lesa. Nedostatky Mičovský vidí najmä v hradení bystrín. V rámci toho sa budovali nové prehrádzky, zároveň sa udržiavali staré. Kedysi to bola vysoká špecializácia lesníkov, v súčasnosti sa však na to nevymedzuje dostatok financií.povedal šéf agrorezortu. Považuje za potrebné, aby sa táto činnosť vrátila do kancelárií ministerstva, lesníckych škôl a prevádzok.Financiách na hradenie by sa podľa Mičovského mohli použiť aj z plánu obnovy. Chce na tom spolupracovať s ministerstvom životného prostredia.Technické riešenie hrádze, ktorá sa v pondelok (17. 5.) pretrhla a spôsobila v obci Rudno nad Hronom povodeň, malo veľa chýb. Podľa riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Róberta Hoka bolo vodozádržné riešenie pre danú oblasť zvolené nevhodne.uviedol Hok. Ako dodal, povodňová situácia by v obci v dôsledku intenzívnych dažďov zrejme vznikla aj bez hrádze, situáciu však zhoršilo jej pretrhnutie.Vodozádržné opatrenie nad obcou Rudno nad Hronom bolo podľa SVP vybudované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v rokoch 2010 až 2012. Stavba bola realizovaná na lesnom toku, ktorý SVP prebral do správy od Lesov SR tento rok.uviedol pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.