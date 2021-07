Premiér: Horná Nitra sa stáva prémiovým regiónom

Zemianske Kostoľany 29. júla (TASR) - Horná Nitra patrí medzi regióny s vysokou tvorbou emisií a stáva sa aj vďaka európskym peniazom prémiovým regiónom, do ktorého bude smerovať množstvo peňazí práve na to, aby sme ho transformovali na jeden z tých najekologickejších. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu v areáli Elektrárne Nováky (ENO) v Zemianskych Kostoľanoch premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Po roku 2023 zanikne v tomto regióne viac ako 1,3 milióna emisií a navráti sa jeho ekologický rozmer. Z Fondu na spravodlivú transformáciu je vyčlenených pre celé Slovensko viac ako 459 miliónov eur, ale tento región je najlepšie pripravený a bude zrejme najväčším konzumentom týchto peňazí," ozrejmil Heger.







"Vláda sa chce postarať o budúcnosť regiónu, aby bol zdravý, zelený a ľudia tam mali kvalitnejšie a lepšie pracovné miesta," vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).



Na to, aby bola SR podľa nej pripravená po dokončení legislatívy zo strany Európskej únie čerpať peniaze z Fondu na spravodlivú transformáciu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo predbežnú výzvu, v rámci ktorej získalo 350 podrobných projektových zámerov a sú momentálne v procese hodnotenia. "Vyselektovali sme projekty, ktoré sa týkajú verejnej správy a mohli by byť špičkové, pilotne realizované v tomto regióne. Týka sa to okrem iného projektov stavby alebo obnovy bojnickej nemocnice, zatepľovania verejných budov, čiže energetická úspora a alternatívne zdroje dopravy," doplnila.



Na transformáciu regiónu sa pripravujú i Slovenské elektrárne, ktoré budú musieť zatvoriť v roku 2023 prevádzku ENO, pripomenul generálny riaditeľ SE Branislav Strýček. "V pláne máme vybudovať fotovoltaický park, našu lokalitu považujeme za ideálnu pre industriálny park. SE budú chcieť udržať zamestnanosť," dodal.



Predseda vlády diskutoval o transformácii regiónu dopoludnia v Bani Cigeľ so zástupcami Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP).