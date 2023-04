Premiér: Pre Banskú Štiavnicu bude nasledovať aj ďalšia finančná pomoc

Banská Štiavnica 5. apríla (TASR) – Financie, ktoré vláda v stredu vyčlenila pre požiarom zasiahnutú Banskú Štiavnicu, sú prvá, avšak nie posledná pomoc na záchranu poškodených pamiatok. Na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger.



"Budú nasledovať ďalšie podľa toho, akým spôsobom budú vyčísľované škody. Požiarom bolo zasiahnutých sedem budov, naším cieľom je pomôcť finančne všetkým zasiahnutým budovám. Čakáme na vyhodnotenie poisťovní a presné určenie súm,“ povedal Heger s tým, že štát bude pri obnove pamiatok nápomocný aj v oblasti administratívnych procesov.



Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková ocenila, že vláda splnila sľub, ktorý mestu dali jej predstavitelia po vypuknutí požiaru. Pripomenula, že zasiahnutých bolo šesť národných kultúrnych pamiatok a jeden ďalší objekt v centre mesta, ktoré je zapísané v zozname Svetového dedičstva UNESCO.



"Naším cieľom bolo, aby všetky tieto objekty, či sú štátne alebo v súkromnom vlastníctve, boli zrekonštruované. A to sa dnes naplnilo," uviedla Babiaková s tým, že verí, že poškodené pamiatky budú obnovené do roku 2025.



Vláda schválila na sanáciu pamiatok v Banskej Štiavnici do 11 miliónov eur. Samospráva dostane do štyroch miliónov eur, ďalších sedem miliónov eur bude na obdobie 2023 – 2025 alokovaných pre ministerstvá na obnovu zdevastovaných budov a archívov, ktoré majú vo svojej správe.



Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu (18. 3.) dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste udalosti zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.





Premiér: Vláda pomôže i súkromným vlastníkom poškodených budov v B. Štiavnici



Štát je pripravený pomôcť aj súkromným vlastníkom objektov poškodených marcovým požiarom v centre Banskej Štiavnice. "Keďže však ide o pomoc z verejných zdrojov, musíme počkať na ďalšie nevyhnutné informácie," uviedol na tlačovej konferencii po stredajšom výjazdovom rokovaní kabinetu v Banskej Štiavnici dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger.



Spresnil, že štát potrebuje poznať napríklad výšku plnenia z komerčného poistenia týchto objektov. "Akonáhle budú tieto skutočnosti naplnené, sme pripravení okamžite zasadnúť a tieto prostriedky uvoľniť," zdôraznil Heger. Upozornil, že ak je aj úloha pripraviť mechanizmus pomoci stanovená do konca júna, neznamená to, že sa do tohto termínu bude čakať. "Ten mechanizmus už má ministerstvo kultúry pripravený teraz," vyhlásil Heger.



Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková oznámila, že mesto vlastníkom poškodených budov, bez ohľadu na ich status, pomôže s nevyhnutným dočasným zastrešením, resp. opatreniami, ktoré majú zabrániť ďalším prípadným škodám pred začiatkom sanácie.



Stredajšie výjazdové rokovanie kabinetu sa týkalo finančnej pomoci Banskej Štiavnici pri rekonštrukcii pamiatkových budov, zasiahnutých požiarom v sobotu 18. marca. V centre mesta, súčasti lokality UNESCO, plamene zasiahli sedem objektov, okrem budov v správe ministerstiev vnútra a životného prostredia, resp. ich organizácií, poškodili aj budovu, v ktorej sídli základná umelecká škola, požiar taktiež devastoval i pamiatkové budovy v súkromnom vlastníctve - napríklad Banka lásky, Pizzeria Black M, rodinný dom Dolná ružová 1 alebo rodinný dom Eleuzína.