Premiér priniesol dary do detskej nemocnice, Vianoce tam trávi 20 detí

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Práčku a sušičku priniesol na Štedrý deň do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici ako vianočný dar predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



„Tento dar bol želaním samotného personálu, mal by mu uľahčiť jeho náročnú a zodpovednú prácu,“ uviedol premiér. Spolu s práčkou a sušičkou doniesol deťom na oddelenie aj knihy a hračky.



Podľa riaditeľa nemocnice Juraja Galla bude vianočné sviatky tráviť na oddeleniach 20 detských pacientov. „Ich stav, bohužiaľ, nedovoľuje, aby sviatky trávili doma,“ poznamenal.



Pellegrini tiež ocenil všetkých zdravotníckych pracovníkov na celom Slovensku, ktorí dennodenne slúžia a zabezpečujú zdravie pre tých, ktorí to neodkladne potrebujú.



Premiér po návšteve detskej fakultnej nemocnice ešte prišiel popriať príjemné sviatky aj banskobystrickým hasičom. Ako sám uviedol, Vianoce bude tráviť so svojimi rodičmi a Štedrý večer bude podľa neho rovnaký ako v čase, keď si Vianoce pamätá po prvý raz.