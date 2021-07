Premiér prisľúbil finančnú pomoc Valaskej Belej

Valaská Belá 30. júla (TASR) – Obec Valaská Belá (okres Prievidza) by mala dostať z rezervy predsedu vlády SR finančnú pomoc na odstraňovanie škôd po bleskových povodniach zo záveru minulého týždňa. Prisľúbil to v piatok po návšteve obce premiér Eduard Heger (OĽANO).



„Najlepšie a najefektívnejšie riešenie je prevencia, toto je niečo, do čoho musíme investovať. Samozrejme, snažím sa aj ja z rezervy premiéra práve v takýchto prípadoch pomôcť. Pán starosta momentálne vyčísľuje škody, uvidíme, v akej budú výške a podľa toho by som rád aj z rezervy premiéra prispel nejakým spôsobom na pomoc tejto obci," povedal Heger.



Dôležité podľa neho je, aby štát robil reálne systémové kroky, čiže z hľadiska prevencie. „Môžeme očakávať, že prívalové dažde budú aj ďalej pokračovať, ale je dobre pripraviť obce tak, aby nemali také škody. Jednak obce, ale hlavne občania," dodal.



Valaskú Belú zasiahli bleskové povodne v noci z 25. na 26. júla. Vyliate prítoky Nitrice a voda z lesov zatopila pivnice rodinných domov, poškodila miestne komunikácie, viacero lazov zostalo pre povodeň odrezaných od sveta. Obec ešte presne vyčíslené škody nemá, starosta Miloš Cúcik ich odhadol na niekoľko stotisíc eur.



Premiér absolvoval vo štvrtok a v piatok na hornej Nitre regionálny výjazd, v nadväznosti na transformáciu regiónu navštívil areál Slovenských elektrární, Baňu Cigeľ, spoločnosť Nestlé v Prievidzi a v súvislosti s prípravou na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu i nemocnicu v Bojniciach.