< sekcia Regióny
Fico sa stretol so študentmi v Modre, diskusia bola podľa neho pokojná
Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska, napísal premiér.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Modra 6. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v piatok stretol so študentmi v Modre. Diskusia s nimi bola podľa jeho slov zameraná na pokojnú argumentáciu, fakty a vzájomný rešpekt. Študentov pozval na pôdu úradu vlády, aby mohli v dialógu pokračovať. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska. Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou vidieť ich skutočný zápal a presvedčenie,“ napísal premiér.
Za najväčšiu devízu stretnutia považuje, že napriek vonkajším vplyvom a snahe o politizáciu sú študenti stále schopní sa rozprávať. „Je to také jednoduché a ľudské, pozrieť sa navzájom do očí a rozprávať sa ako normálni ľudia. Slovensko nič iné ani nepotrebuje. Práve dnes, keď sa v globálnom meradle láme chlieb. Naši mladí ľudia vstúpia do sveta, ktorý práve dnes hľadá nové pravidlá fungovania,“ doplnil. Ako dodal, v mladých vidí nádej a zároveň im chce odovzdať skúsenosti.
„Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska. Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou vidieť ich skutočný zápal a presvedčenie,“ napísal premiér.
Za najväčšiu devízu stretnutia považuje, že napriek vonkajším vplyvom a snahe o politizáciu sú študenti stále schopní sa rozprávať. „Je to také jednoduché a ľudské, pozrieť sa navzájom do očí a rozprávať sa ako normálni ľudia. Slovensko nič iné ani nepotrebuje. Práve dnes, keď sa v globálnom meradle láme chlieb. Naši mladí ľudia vstúpia do sveta, ktorý práve dnes hľadá nové pravidlá fungovania,“ doplnil. Ako dodal, v mladých vidí nádej a zároveň im chce odovzdať skúsenosti.