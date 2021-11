Premiér: Situácia v martinskej nemocnici je vážna

Martin 20. novembra (TASR) – Situácia v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) je veľmi vážna, umelé pľúcne ventilácie (UPV) má obsadené na sto percent. Celková obsadenosť lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 v UNM je 88 percent. Po návšteve martinskej nemocnice to v sobotu oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO).



Predseda vlády uviedol, že reprofilizácia v martinskej nemocnici je aktuálne na úrovni jednej štvrtiny, čo je viac ako v druhej vlne. "Delta má rýchlejší nábeh, je agresívna, spôsobuje to väčší tlak na nemocnice. Preto som vďačný všetkým lekárom, zdravotníkom a sestrám, ktorí tu odovzdávajú svoje posledné sily, je to veľká obeta," skonštatoval Heger.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zdôraznil, že v Martine videli rovnaký trend ako v popradskej nemocnici, ktorú v sobotu navštívili. "Rýchly nástup, hlavne neočkovaní pacienti, v priemere 89 percent ľudí na všetkých UPV je neočkovaných," povedal. Tí, ktorí sú zaočkovaní, sú podľa ministra de facto na sto percent chránení. Zdôraznil, že na UPV sa zaočkovaní dostavajú v prípade, že majú aj iné veľmi ťažké ochorenia mimo COVID-19. Jediné, čo podľa neho pomôže poraziť COVID-19, je vakcinácia.



Podľa medicínskeho riaditeľa UNM Dalibora Murgaša nemocnica aktuálne prechádza veľmi ťažkým obdobím. "Naša nemocnica patrí k tým, ktoré sú najzaťaženejšie pacientmi s ochorením COVID-19. Museli sme reprofilizovať viac, ako bola definovaná maximálna kapacita, momentálne je to 144 lôžok, z ktorých 128 je obsadených," konkretizoval Murgaš s tým, že pre všetkých je to mimoriadne ťažké.