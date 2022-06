Premiér: Vláda je pripravená pomôcť ľuďom po požiari v Handlovej

Predseda vlády SR Eduard Heger (v popredí vpravo) a minister vnútra SR Roman Mikulec (štvrtý sprava) navštívili Handlovú v súvislosti nočným požiarom v bytovom dome vo štvrtok 16. júna 2022. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Na snímke panelák v Handlovej, v ktorom v jednom z bytových domov na piatom poschodí vypukol požiar. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Handlová 16. júna (TASR) - Vláda SR, ako i rezorty sú pripravené pomôcť ľuďom, ktorých v noci na štvrtok zasiahol tragický požiar v bytovom dome na Okružnej ulici v Handlovej. Vo štvrtok večer to uviedol v Handlovej premiér Eduard Heger (OĽANO).zdôraznil Heger.Predseda vlády SR sa zároveň poďakoval všetkým zložkám, ktoré zasahovali, aj z výpovedí ľudí podľa neho vidia, že to zvládli veľmi dobre, promptne zasiahli a boli schopné evakuovať všetkých obyvateľov, a hlavne uhasiť požiar v rýchlom čase.priblížil.Premiér prišiel podľa svojich slov vyjadriť plnú podporu primátorke a samotným obyvateľom, deklaroval, že rezorty urobia všetko, čo bude v ich silách.dodal a zároveň vyjadril ľútosť nad udalosťou.Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril i minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO). Zároveň poďakoval záchranným zložkám, ktoré v súčinnosti s Policajným zborom a mestskou políciou boli schopné evakuovať veľmi veľa ľudí.vyzdvihol šéf rezortu vnútra.Pripomenul, že polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia a policajti zabezpečujú neodkladné procesné úkony. Zložky podľa neho budú poskytovať súčinnosť tak, aby sa udalosť čo najskôr vyšetrila, spravili sa rekonštrukčné a sanačné práce a obyvatelia sa tak mohli čo najskôr vrátiť do svojich obydlí.Požiar, ku ktorému došlo v noci na štvrtok v bytovom dome na Okružnej ulici si vyžiadal štyri obete na životoch, na jeho následky zomrel manželský pár vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí, dvaja zostali hospitalizovaní v bojnickej nemocnici. Mesto poskytlo požiarom zasiahnutým obyvateľom pomoc a dočasné útočisko, zároveň vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Na pomoc ľuďom zriadilo i transparentný účet, dodala primátorka Silvia Grúberová.