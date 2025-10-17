< sekcia Regióny
Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti
Predseda vlády zopakoval, že Slovensko podporuje zvrchovanú nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny.
Autor TASR
Košice 17. októbra (TASR) - Vláda SR maximálne podporuje stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimira Putina, ktoré sa má uskutočniť v Budapešti. Zároveň ponúkne akúkoľvek súčinnosť Maďarsku pri organizovaní tohto samitu. V piatok pred spoločným rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Mám množstvo racionálnych dôvodov a viem si vysvetliť, prečo takéto stretnutie bude a prečo v Budapešti,“ poznamenal Fico. Dodal, že ak výsledkom stretnutie bude mier na Ukrajine, bude to jedna z najvýznamnejších správ v tomto storočí.
Predseda vlády zopakoval, že Slovensko podporuje zvrchovanú nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Prvoradým záujmom je, aby vojna skončila a neeskalovala ďalej, povedal. Kľúčové je tiež podľa neho dosiahnuť spravodlivý a komplexný mier na Ukrajine v súlade so základnými princípmi charty OSN, a to čo najskôr a diplomatickou cestou. „Už len to, že sme dnes spolu, je opäť veľmi dôležitý signál. Sme susedia a susedia musia žiť v dobrom spolunažívaní a navzájom si pomáhať, a to hlavne vtedy, keď jeden zo susedov potrebuje pomoc,“ povedal Fico.
Slovensko tiež podľa neho podporuje európsku integráciu Ukrajiny. „Ak ste rozhodnutí a veríte, že vaša budúcnosť je v EÚ, tak rovnako si myslíme, že vaše členstvo bude mať obojstranné ekonomické prínosy, posilní stabilitu v tomto regióne a dá nové impulzy našim bilaterálnym vzťahom,“ podotkol. Premiér pripomenul, že Slovensko má odlišný názor na členstvo Ukrajiny v NATO.
Fico ďalej spomenul projekty, ktoré sa spolu s ukrajinskou stranou realizujú. Ide o spustenie vlakového spojenia Kyjev - Bratislava s prestupom v Čope, novú trať európskeho rozchodu Čop - Užhorod či napredovanie modernizácie hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. „Pokračujeme v príprave terminálu pre osobnú a nákladnú dopravu,“ doplnil Fico s tým, že ďalšie projekty bežia aj v energetike.
Slovensko je podľa slovenského predsedu vlády pripravené ísť s Ukrajinou aj do ďalších projektov. Má ísť o kľúčové dopravné koridory D1 pri štátnej hranici a R4 Via Carpatia smerom na ľvovskú oblasť na Ukrajine. Rozvíjať sa majú intermodálne prekladiská. Fico chce podľa vlastných slov lepšie využiť vodné cesty na Dunaji a leteckú dopravu. Pomôcť chce aj s problémom, ktorý je na letisku v Užhorode. Premiér spomenul modernizáciu odborného školstva, duálne vzdelávanie, rekvalifikáciu pre deti, mládež a dospelých na oboch stranách hranice. Pomôcť chce tiež veteránom. Slovensko chce podľa Fica prepojiť zdravotníctvo v oboch krajinách.
