Premiéra Behaj lesmi v tajomnom Beckove
Bežcov nezastavil ani celodenný dážď a blato.
Autor OTS
Bratislava 18. mája (OTS) - Nová lokalita, nekompromisné upršané počasie, no napriek tomu neuveriteľná energia a odhodlanie. Seriál Behaj lesmi zažil v Beckove svoju veľkú premiéru. Celodenný dážď a zablatené trasy neodradili 1 312 verných pretekárov, ktorí pod historickým hradným bralom v Beckove ukázali, že Behaj lesmi, nie je len o výkone, ale predovšetkým o nezabudnuteľnom zážitku z behu.
Úspešná premiéra
Premiérový štart v Beckove preniesol lesnú svorku do jednej z najtajomnejších lokalít Slovenska. Bežci sa vydali po trasách vedúcich lesom, kamennými pasážami i popri toku Váhu, kde každý meter dýchal históriou. Podľa povestí postavil hrad vojvoda Ctibor pre svojho šaša Becka, iné legendy zase hovoria o krutom pánovi, ktorého za bezcitnosť stiahol z brala had a jeho nárek vraj dodnes počuť nad riekou. Účastníci Behaj lesmi tieto tajuplné miesta, kde podľa miestnych dodnes straší, úspešne otestovali svojimi labkami ako vôbec
prví.
Celé preteky už tradične otvorili tí najmladší. Na štart Detských pretekov Dr. Max sa postavilo 296 malých lesných mláďatok. Aj tie najmladšie deti ukázali absolútnu lásku k športu – dážď brali ako čistú zábavu a predviedli čistú športovú radosť, čím vytvorili perfektný základ pre celý zvyšok upršaného dňa.
Hlavný program odštartoval najdlhšou, 23-kilometrovou trasou, na ktorú vybehlo 266 pretekárov. V mužskej kategórii triumfoval David Žigo s časom 01:37:13. Medzi ženami predviedla skvelý výkon Veronika Staňová, ktorá náročnú trať zvládla za 02:00:49.
Nasledovala obľúbená Lesnícka 11 km, kde s blatom bojovalo celkovo 407 bežcov. Najrýchlejším mužom bol Dominik Bobalik s finálnym časom 00:48:21, spomedzi žien sa z víťazstva tešila Veronika Vávrová s časom 00:56:37.
Bežecký program v Beckove uzavrel UniCredit Bank rodinný beh na 7 km, ktorý prilákal 343 účastníkov. V mužskej kategórii dominoval Lukáš Gdovin s časom 00:32:24 a medzi ženami si prvenstvo odniesla Mária Škorcová za čas 00:41:23.
Špeciálne úseky na trati
Bežci si v Beckove mohli zmerať sily aj na špeciálnych meraných úsekoch. Tradičná rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION od partnera Continental merala 150 metrov a najrýchlejší muž a žena na oboch trasách získali hodnotný voucher na pneumatiky.
Tohtoročná horúca novinka seriálu nechýbala ani v Beckove. Bola ňou JOJ ŠPORT FINISH SECTION – tento 200-metrový meraný úsek tesne pred cieľom dôkladne preveril zvyšky síl všetkých účastníkov v zablatenom teréne. Tri najrýchlejšie ženy a traja najrýchlejší muži z každej trate budú vyhodnotení na sociálnych sieťach a následne odmenení voucherom.
Beh pre Celestínku
V sezóne 2026 sa stáva darcom každý jeden účastník. Z každého štartovného putuje automaticky príspevok 1 € na pomoc rodine z regiónu pretekov v ktorom sa konajú. V Beckove táto charitatívna pomoc smerovala 34-ročnej Celestínke, ktorá bojuje s diagnózou detská mozgová obrna. Celestínka je od narodenia ťažko zdravotne postihnutá, je ležiaca, nerozpráva, nechodí a vyžaduje si nepretržitú starostlivosť svojich rodičov. Spoločne sa nám tak podarilo spolu s bežcami a s Nadáciou TV JOJ pre ňu vyzbierali celkovo 1 617 €.
Zelená stopa v Beckove
Tradične, v spolupráci so zakladajúcim partnerom LESY SR, platí pravidlo: za každého jedného bežca na štarte sa zasadí jeden nový strom. Vďaka bežcom v Beckove tak pribudne presne 1 312 nových stromčekov.
Poďakovanie
Osobitné poďakovanie patrí obci Beckov za finančnú podporu a skvelú spoluprácu pri organizácii podujatia, a hradu Beckov za poskytnuté ceny a celkovú podporu.
Prvý ročník Behaj lesmi Beckov ukázal, že prekážky v podobe blata a vody nedokážu prekaziť jedinečnú atmosféru, akú vie vytvoriť len Behaj lesmi bežecká komunita.
Pretekári odchádzali unavení, mokrí, ale s úsmevom na tvári a plní unikátnych zážitkov, ktoré opäť potvrdili, že Behaj lesmi sú viac než len obyčajné bežecké preteky.
Vidíme sa na ďalších pretekoch v majestátnej Bachledke. Svoju registráciu si ulovíš TU.
