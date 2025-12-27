< sekcia Regióny
Premiéra Labutieho jazera na Červenom Kameni prinesie nový príbeh
Súčasťou podujatia budú aj tento rok stredoveké vianočné trhy v podaní občianskeho združenia Schatmansdorf.
Autor TASR
Častá 27. decembra (TASR) - Premiéra predstavenia Labutie jazero na hrade Červený Kameň v obci Častá prinesie príbeh o zakliatej princeznej v úplne novom spracovaní. Ide o činohernú rozprávku s nadrozmernými bábkami. Verejnosť si ju môže pozrieť v termíne od soboty do pondelka (29. 12.). TASR o tom informoval Ľuboš Haršány zo Slovenského národného múzea - Múzea Červený Kameň.
Ako uviedol, predstavenia sa uskutočnia každý deň o 11.00, 13.00 a 15.00 h. „Spojenie rozprávkového príbehu, sviatočnej atmosféry a priestoru hradu vytvára nezabudnuteľný zážitok pre celú rodinu,“ priblížil. Súčasťou podujatia budú aj tento rok stredoveké vianočné trhy v podaní občianskeho združenia Schatmansdorf.
