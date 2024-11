Premiéra projektu Depeche Note čaká Bratislavu už začiatkom decembra

Bratislava 14. novembra (TASR) - Výnimočný slovenský projekt Depeche Note - Symphonic Tribute, v ktorom sa elektronika spojí so symfonickým orchestrom a spoločne vytvoria nový rozmer najväčších hitov legendárnej skupiny Depeche Mode, sa uskutoční 3. decembra v bratislavskej Peugeot aréne. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



Pod dirigentskou taktovkou Adriana Kokoša sa na koncerte predstavia Slovenskí symfonici, hudobná skupina pod vedením Milana Hradila, Noemi Muková, dcéra legendárneho depešáka Petra Muka, uznávaný violončelista Slavomír Repaský a a capella formácia Voising.



Texty Depeche Mode v slovenskej poetickej podobe prednesie Robo Roth. Symfonické spracovanie najväčších hitov Depeche Mode vrátane Enjoy the Silence, Personal Jesus a mnohých ďalších je dielom aranžérov Adriána Harvana a Milana Hradila. Nové spracovanie známych skladieb dokonale poukazuje na ich nadčasovosť, jedinečnosť a hudobnú originalitu.



"Po vypočutí spolupráce symfonického orchestra so skupinou a s hosťami na jednej zo skúšok to výrazne predbehlo moje očakávania. Ako dlhoročný fanúšik Depeche Mode som bol z toho doslova nadšený a pri počúvaní symfonických verzií som sa vrátil v čase do obdobia, keď som kedysi s nesmiernym záujmom objavoval ich hudbu," povedal o programe jeho dramaturg Roman Bomboš.



Multimediálnu symfonickú šou okrem hudobných hostí ozdobí aj špeciálna choreografia k symfonickej verzii skladby Dressed in Black, v ktorej sa predstaví majsterka sveta v umeleckom tanci Noemi Muková. K dokonalému zážitku prispejú aj originálna videoprojekcia a špeciálny svetelný design.